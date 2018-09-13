В днепропетровской школе произошло массовое отравление учеников

Днепропетровск, Украина, , 14:35 — REGNUM В днепропетровской школе отравились 16 учеников, сообщает 13 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел в школе №62. Все 16 школьников были госпитализированы, их состояние — средней тяжести.

Напомним, ранее в лицее города Измаил у учеников тоже были обнаружены признаки отравления. А в Волынской области в одном и том же районе произошло два случая массовых отравлений, оба — во время свадебных гуляний. В первый раз отравились 17 человек, во второй раз — 15.

Также 17 человек отравились в начале августа в отеле «Джем Раковец» во Львовской области. Среди отравившихся было 16 детей в возрасте от 12 до 17 лет.