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В днепропетровской школе произошло массовое отравление учеников

Происшествия

Это далеко не первое массовое отравление на Украине

Днепропетровск, Украина, 13 сентября 2018, 14:35 — REGNUM  В днепропетровской школе отравились 16 учеников, сообщает 13 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел в школе №62. Все 16 школьников были госпитализированы, их состояние — средней тяжести.

Напомним, ранее в лицее города Измаил у учеников тоже были обнаружены признаки отравления. А в Волынской области в одном и том же районе произошло два случая массовых отравлений, оба — во время свадебных гуляний. В первый раз отравились 17 человек, во второй раз — 15.

Также 17 человек отравились в начале августа в отеле «Джем Раковец» во Львовской области. Среди отравившихся было 16 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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