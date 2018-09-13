Прокуратура Ростовской области проинспектирует птицефабрику ГК «Евродон»

Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Прокуратура Ростовской области проинспектирует птицеферму ГК «Евродон» после распространённого видео, на котором работники предприятия бьют маленьких индюшек палками и давят бульдозером.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области также проинформировали, что по данному факту будет проведена проверка.

«Начата проверку по факту публикации (в СМИ)», — цитирует ТАСС силовиков.

ИА REGNUM напоминает, что в пресс-службе компании называют случившееся провокацией, а видео — постановочным. В ближайшее время на предприятии будет проведено служебное расследование.

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