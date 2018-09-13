Четверг, 13 Сентября 2018 года
15:20:08 МСК

В ДНР сбит беспилотник ВСУ

Происшествия

Обломки украинского беспилотника выявлены в районе населенного пункта Новгородское

В ДНР сбит беспилотник ВСУ
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Сбили

Донецк, 13 сентября 2018, 14:19 — REGNUM  Под Горловкой сбит беспилотный летательный аппарат, принадлежавший вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

«ВСУ не досчитались очередного летательного аппарата типа — квадрокоптер», — сказал Безсонов.

По его словам, обломки украинского беспилотника выявлены в районе населенного пункта Новгородское.

Безсонов добавил, что разведгруппа ВСУ, пытавшаяся эвакуировать обломки летательного аппарата, подорвалась на минном поле. В результате взрыва погиб один украинский военный, еще один пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что в Донбасс прибыли инструкторы НАТО для обучения украинских войск.

Читайте также: ДНР: в Донбасс приехали инструкторы НАТО для обучения радикалов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить