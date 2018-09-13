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Участница забастовки учителей в Буэнос-Айресе была подвергнута пыткам

Происшествия

Бастующие уже два месяца учителя получают угрозы с требованием возобновить работу

Участница забастовки учителей в Буэнос-Айресе была подвергнута пыткам
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Полицейская дубинка c электрошоком

Морено, Аргентина, 13 сентября 2018, 14:03 — REGNUM  Одна из участниц забастовки учителей аргентинской провинции Буэнос-Айрес была похищена и подверглась пыткам, передает телеканал TeleSur 13 сентября со ссылкой на объединенный профсоюз работников образования Буэнос-Айреса.

Учитель школы № 801 города Морено Корина де Бонис была похищена неизвестными. Ей надели на голову мешок, угрожали лишить жизни и нацарапали на ее животе с помощью острого предмета фразу «больше никаких забастовок». Позже она была отпущена.

Профсоюзы обратились к губернатору провинции Марии Евгении Видаль с требованием расследовать это происшествие, а также обеспечить безопасность работников образования, которые получают угрозы в связи со срывом учебного процесса. Видаль в интервью радио Mitre пообещала, что уроки в скором времени будут возобновлены, пусть даже и принудительным образом.

Учителя Морено и многих других аргентинских городов не выходят на работу уже два месяца, требуя повышения заработной платы, которая обеспечит нормальное существование в условиях постоянно растущей инфляции.

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Политическая жизнь Аргентины
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