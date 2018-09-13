Работники агрохолдинга «Евродон» уничтожили птицу заживо

Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM Работники агрохолдинга «Евродон» в Ростовской области заживо уничтожают птиц. Маленьких индюшек сотрудники птицефабрики били палками и пытались задавить с помощью бульдозера. Подтверждающее видео попало в сеть.

«Самое жесткое видео недели. Работники птицефабрики «Евродон» уничтожают птиц. Живых. Палками и бульдозером», — сообщает Telegram-канал Mash.

В пресс-службе предприятия называют случившееся провокацией, а видео — постановочным.

«Это свидетельствует о конкретном серьезном нарушении технологий конкретными людьми. В каких целях они эти сделали, выяснит служебное расследование, а о результатах мы сообщим дополнительно», — цитирует портал Donday.ru ответ пресс-службы «Евродона».

ИА REGNUM напоминает, что ростовский поставщик кормов ООО «Гранит» обратился в суд с требованием признать агрохолдинг банкротом. Предприятие не смогло оплатить поставку пшеницы на 10 млн рублей.

Ранее Внешэкономбанк потребовал от предприятия вернуть долг в размере 10 млрд рублей за кредит 2013 года.

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