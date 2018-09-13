Крупный пожар на военном полигоне под Воронежем тушили больше суток

Воронеж, , 13:49 — REGNUM Крупный ландшафтный пожар под Воронежем удалось ликвидировать — борьбу с огнем спасатели вели почти полутора суток. 12 сентября в 20:15 объявлено о ликвидации возгорания, сообщила 13 сентября пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, о возгорании на полигоне «Погоново», принадлежащем Министерству обороны, а также на прилегающей территории Новоусманского лесничества, стало известно около полудня 11 сентября. Изначально сообщалось, что огонь охватил около 100 га площади, однако, как уточнили 13 сентября в МЧС, площадь пожара составила в общей сложности 351 гектар.

Возгорание ликвидировала объединенная группировка МЧС России, министерства обороны, Лесопожарного центра, администрации Воронежа — всего 274 человека. Тушили огонь и с воздуха — для этого военные предоставили два вертолета и самолет, МЧС также выделило вертолет.

Причина пожара пока неизвестна — ее устанавливают специалисты, ведется дознание.

Добавим, что в регионе уже две недели сохраняется пятый, наивысший класс пожарной опасности.

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