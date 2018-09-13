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В ходе поисков подлодки «Сан-Хуан» найден 55-метровый объект

Происшествия

Предстоит установить точнее, имеет ли отношение находка к пропавшему боевому кораблю

Буэнос-Айрес, 13 сентября 2018, 13:42 — REGNUM  Специалистам американской компании Ocean Infinity удалось найти в зоне поиска исчезнувшей в 2017 году аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» объект длиной 55 метров. Об этом пишет 12 сентября интернет-издание Clarin.

Отмечается, что сообщение о находке поступило спустя три дня после того, как эксперты Ocean Infinity приступили к поискам. Отмечается, что теперь предстоит установить точнее, относится ли найденный подводный объект к пропавшему боевому кораблю ВМС Аргентины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября представители Ocean Infinity заявили о том, что в поисках субмарины «Сан-Хуан» задействованы пять автономных подводных аппаратов.

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Исчезновение аргентинской субмарины «Сан-Хуан»
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