Ивановец не донес на приятеля-экстремиста и попал под статью

Иваново, , 13:36 — REGNUM Уголовное дело по статье о несообщении о преступлении возбуждено в отношении жителя Ивановской области, сообщили 13 сентября ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии следствия, молодой человек, житель Ивановской области, 1997 года рождения, общался в социальной сети со своим знакомым и узнал, что тот участвует в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Ирака и Сирии.

Как считают следователи, мужчина мог сообщить о преступлении в правоохранительные органы, но не сделал этого. Теперь он стал фигурантом уголовного дела, в случае, если дело дойдет до суда и его вина будет признана, ему грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или даже лишения свободы сроком до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время в регионе было вынесено несколько судебных решений по уголовным делам об участии в незаконных бандформированиях. Так, в феврале этого года житель Фурманова был осужден на 10 лет лишения свободы.

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