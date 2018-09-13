МАК создал комиссию по расследованию крушения самолета под Ульяновском

Ульяновск, , 13:29 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Ульяновской области, сообщает пресс-служба МАК.

Принадлежащий частному лицу легкомоторный самолет «Шмелк» Z-37 потерпел катастрофу 12 сентября в Майнском районе Ульяновской области. В результате происшествия 52-летний пилот воздушного судна погиб.

«МАК комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия, — говорится в сообщении. — Комиссия приступила к работе».

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и причин, предшествующих инциденту. Кроме прокурорской проверки, доследственную проверку проводят следственные органы.

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