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За кражу овец в колонию строго режима отправился житель Ингушетии

Происшествия

Приговор вынесен с учетом рецидива

За кражу овец в колонию строго режима отправился житель Ингушетии
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Овцы

Магас, 13 сентября 2018, 13:17 — REGNUM  В Ингушетии вынесен приговор местному жителю, укравшему семь овец. Продав украденный скот за 40 тысяч рублей, 26-летний житель Назрани поплатился свободой. Он получил два года лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в прокуратуры региона.

Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима, Столь суровый приговор злоумышленник получил из-за того, что ранее уже был судим и суд учел рецидив преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Карачаево-Черкесии был отправлен за решетку заведующий фермой ООО «Сельскохозяйственное предприятие племенной завод «Восточный» Мекер-Умар Б. Его обвинили в краже 1770 овец на общую сумму более 7,5 млн рублей. Он отбывает наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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