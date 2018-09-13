Саудовские женщины калечат собственных детей в драке: видео вызвало шок

Эр-Рияд, , 13:21 — REGNUM Видеокадры из Саудовской Аравии, на которых запечатлено жесткое обращение с маленькими детьми, вызвали шок у интернет-пользователей из Европы, пишет газета Kronen Zeitung.

12 сентября на платформе Youtube появилась видеозапись, изображающая ожесточенную драку пяти женщин в бурках. У двух из них маленькие дети, но это не останавливает женщин. Одна из них роняет ребенка на асфальт возле проезжей части и, не обращая внимания, продолжает атаковать соперницу. Несколько раз она поднимает ребенка за руку или за ногу и снова роняет. Второй ребенок, находящийся в слинге, разделяет удары со своей матерью.

Видео снято в Эр-Рияде водителем проезжающего мимо автомобиля. Машины сбавляют скорость, но никто не вмешивается в происходящее. За 12 часов запись посмотрели сотни тысяч человек.