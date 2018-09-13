На Украине произошло 57 нападений на журналистов с начала года

Киев, , 13:05 — REGNUM В 2018 году на Украине зафиксировано 57 случаев применения силы против журналистов. Об этом написал 13 сентября на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Согласно индексу физической безопасности журналистов, который союз ввёл вместе с партнёрами, с начала 2018 года зафиксировано 57 случаев применения силы к журналистам, в 2017 — 89», — написал он.

При этом к настоящему моменту почти нет инцидентов, расследованных должным образом. Виновные не понесли весомого наказания, добавил Томиленко.

Украинские правоохранители должны предоставить отчеты о расследовании убийств сотрудников СМИ, подчеркнул он. Свое сообщение Томиленко опубликовал в преддверии дня памяти Георгия Гонгадзе. Основатель сетевого издания «Украинская правда» пропал 16 сентября 2000 года и позже был найден убитым.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы на Украине погибли десятки журналистов. Так, в июле 2016 года при взрыве автомобиля погиб Павел Шеремет, а в апреле 2015 года возле своего дома был убит Олесь Бузина.

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