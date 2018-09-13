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Новорожденный в подарок: жительница Чечни подарила своего ребенка

Происшествия

Суд Кабардино-Балкарии вынесет наказание для нерадивой матери

Новорожденный в подарок: жительница Чечни подарила своего ребенка
Pexels
Малыш

Нальчик, 13 сентября 2018, 12:53 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии направлено в суд уголовное дело о торговле людьми. Его фигуранткой является уроженка Чечни. В июне 2016 года она, родив ребенка и желая скрыть этот факт от своих родных, подарила новорожденного жительнице города Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии.

Как установлено следствием, нерадивая мать заключила сделку в форме дарения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. Однако ситуация стала известна правоохранителям. Жительницу Чечни задержали и поместили под стражу. В предъявленных обвинениях в сделке в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, виновница созналась. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Урванский районный суд.

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Как ранее сообщал Следственный комитет по региону, жительницу одной из республик Северного Кавказа поймали при попытке продать собственную дочь. Она заключила договор о продаже с жительницей Кабардино-Балкарии, но была поймана сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России по СКФО.

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