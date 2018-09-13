Алтайский край. За 48 голов пеликана контрабандистов наказали условно

Барнаул, , 12:56 — REGNUM Граждане Казахстана, в мае 2018 года попавшиеся на контрабанде 48 высушенных голов краснокнижного пеликана (кудрявого и розового пеликана) в Алтайском крае, получили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, их осудили за попытку контрабанды общей стоимостью около 3 миллионов рублей.

Из подробностей известно, что факт незаконного перемещения был выявлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска «Михайловка» (Третьяковский район). Контрабандный груз был замурован под защитой заднего левого крыла, за обшивкой задней двери багажника и в технологических нишах машины, а также в двойном дне сумок с личными вещами.

Пограничники отмечают, что это не первый случай попытки контрабандного перемещения через государственную границу подобного груза. В октябре 2016 года уроженец Казахстана попался с грузом в 70 голов краснокнижных птиц, общей стоимостью около 7 миллионов рублей. И в том случае сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю удалось довести дело до судебного приговора.

Предположительно, сушеные головы пеликанов могут использоваться в народной медицине и для проведения шаманских ритуалов.