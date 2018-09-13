В Пакистане в порту города Карачи горит нефтяной терминал

Карачи, Пакистан, , 12:51 — REGNUM На нефтяном терминале в порту пакистанского города Карачи произошло возгорание, сообщает 13 сентября Geo TV.

О причине инцидента пока не сообщается. В настоящее время сотрудники порта прилагают все усилия для локализации пожара, чтобы он не смог перекинуться на близлежащие объекты.

Карачинский порт Касим расположен на берегу Арабского моря, он является вторым по загруженности портом в Пакистане.

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