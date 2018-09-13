Четверг, 13 Сентября 2018 года
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В Пакистане в порту города Карачи горит нефтяной терминал

Происшествия

Причина возгорания не установлена

В Пакистане в порту города Карачи горит нефтяной терминал
Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР
Пожар на нефетвышке

Карачи, Пакистан, 13 сентября 2018, 12:51 — REGNUM  На нефтяном терминале в порту пакистанского города Карачи произошло возгорание, сообщает 13 сентября Geo TV.

О причине инцидента пока не сообщается. В настоящее время сотрудники порта прилагают все усилия для локализации пожара, чтобы он не смог перекинуться на близлежащие объекты.

Карачинский порт Касим расположен на берегу Арабского моря, он является вторым по загруженности портом в Пакистане.

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