Четверг, 13 Сентября 2018 года
13:37:39 МСК

На Сахалине 50 детей заболели серозным менингитом

Происшествия

Основные симптомы — сильная головная боль, рвота, высокая температура

На Сахалине 50 детей заболели серозным менингитом
Карл Гун. Больное дитя. 1869

Южно-Сахалинск, 13 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  В детской областной больнице в Южно-Сахалинске находятся 50 детей, у которых диагностирован серозный менингит. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Дети помещены в инфекционное отделение. Самому младшему ребенку с таким диагнозом восемь месяцев. Речь идет о тяжёлой форме энтеровирусной инфекции, отмечают в ведомстве.

Основные симптомы — сильная головная боль, рвота, высокая температура. Отказ от лечения в стационаре грозит последствиями для здоровья, например, продолжительными головными болями, предупреждают специалисты.

Ранее в Южно-Сахалинске один из детских садов закрыли на карантин из-за вспышки заболевания. Серозным менингитом заболели шестеро детей. Пять маленьких пациентов продолжают лечение, уточнили в минздраве.

Читайте также: Менингит выявлен ещё в одной школе Екатеринбурга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вспышки менингита
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить