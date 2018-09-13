У пермского депутата за большие долги арестовали внедорожник

Пермь, , 12:24 — REGNUM В Перми местный депутат Дмитрий Ф. лишился своего автомобиля. Внедорожник TOYOTA RAF 4 арестован за многомиллионный долг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Депутат задолжал почти 4 млн рублей физическому лицу и кредитным организациям и не исполняет свои финансовые обязательства. По данным горсовета, Дмитрий Ф. замещает муниципальную должность на непостоянной основе, в трудовых отношениях с Пермской городской Думой не состоит. Ему установлена ежемесячная компенсация на время осуществления полномочий в размере одного должностного оклада депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе.

Приставам пришлось прибегнуть к принудительному взысканию долга. Под арест попал автомобиль депутата. Кроме того, вынесены постановления об удержании средств с доходов депутата.

После таких мер Дмитрий Ф. частично погасил долг. Он выплатил 700 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в Прикамье наблюдается рост числа исполнительных производств. В 2017 году на исполнении у приставов находилось 1,541 млн производств, в среднем на одного пристава приходилось 2254 документа, что на 316 больше, чем в 2016 году. Плановое задание по взысканию фискальных платежей в 2017 году перевыполнено почти на 10%. За год взыскано более 4 млрд рублей.