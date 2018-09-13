Барнаулец, отсидевший за педофилию, вновь стал насиловать девочек

Барнаул, , 12:13 — REGNUM Версия о том, что летом 2017 года в лифтах жилых домов Барнаула орудовал маньяк-педофил, похоже, оправдалась. СУ СК РФ по Алтайскому краю раскрыло сегодня, 13 сентября, подробности уголовного дела по ч. 5 ст. 132 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что пятерых пострадавших девочек в возрасте от 10 до 14 лет выслеживал на улице и развращал мужчина, который ранее почти 10 лет отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Диагноз педофилия подтвердился по результатам психолого-психиатрической экспертизы.

За свои деяния рецидивист получил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в июле 2018 года суд в Алтайском крае приговорил к 21 году тюрьмы мужчину, признанного виновным в надругательстве над 14 мальчиками, а также за производство и распространение детской порнографии.

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