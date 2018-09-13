Выросло число заболевших сотрудников отеля в Петербурге — СМИ

Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Количество сотрудников пятизвездочного отеля в Петербурге, обратившихся к медикам с симптомами пищевого отравления, выросло до 24 человек. При этом 14 пострадавших госпитализированы в инфекционную больницу, сообщает 13 сентября издание «Фонтанка». В Роспотребнадзоре эту информацию пока не подтверждают. Гостей отеля ЧП не затронуло.

Как информировало ранее Управление Роспотребнадзора по Петербургу, в отеле Kempinski на набережной реки Мойки, 22, на утро 11 сентября было зарегистрировано 16 случаев кишечной инфекции. На тот момент госпитализировано было девять человек.

«Выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации питания работников отеля. Деятельность служебной столовой приостановлена», — отмечали в надзорном ведомстве, не называя пока точной причины ЧП.

«Большинство заболевших вспоминают рыбный салат, который они ели в служебной столовой гостиницы», — пишет «Фонтанка».

В то же время представители Роспотребнадзора сообщили телеканалу «Санкт-Петербург», что не располагают информацией об увеличении числа заболевших среди персонала отеля.

Управление Роспотребнадзора взяло пробы сырья, воды и готовой продукции в столовой. Проведена дезинфекция столовой, ресторана и других служебных помещений. Причины отравления устанавливаются.

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