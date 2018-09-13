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В Швеции арестовали подозреваемого в краже королевских драгоценностей

Происшествия

Артефакты до сих пор не найдены

В Швеции арестовали подозреваемого в краже королевских драгоценностей
Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж. Леонид Иович Гайдай. 1973. СССР
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Стокгольм, 13 сентября 2018, 12:06 — REGNUM  Прокуроры Швеции заявили об аресте человека, подозреваемого в краже фамильных драгоценностей королевской семьи, сообщает 13 сентября Reuters.

31 июля 2018 года преступники украли две короны и державу в городе Стренгнес, а затем скрылись на моторной лодке. Полиция продолжает поиски остальных участников ограбления.

Реликвии пока обнаружены не были. Личность подозреваемого не раскрывается. Драгоценности принадлежали королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине. Артефакты являются бесценными, и их трудно будет продать, не обнаружив себя.

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Политическая жизнь Швеции
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