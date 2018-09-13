Число жертв наезда внедорожника на толпу в Китае выросло до 11

Пекин, , 11:53 — REGNUM В результате наезда внедорожника на толпу в Китае погибли 11 человек, еще 44 пострадали, сообщает 13 сентября Reuters.

По данным издания, инцидент произошел 12 сентября на пешеходной площади в городе Хэндун провинции Хунянь, где внедорожник по неизвестным причинам въехал в толпу людей.

Сотрудники полиции задержали водителя, им оказался 54-летний житель Китая Янг Дзянюн, ранее судимый за торговлю наркотиков, кражи и нападения.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском Шанхае под колёса минивэна, потерявшего управление, попали 18 человек.

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