В Кабардино-Балкарии обнаружили незаконный стекольный завод

Нальчик, , 11:34 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлено незаконное предприятие по выпуску изделий из стекла. На незаконной деятельности его владелец заработал 210 млн рублей. При этом директор завода не имел лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе МВД РФ.

Во время обысков сотрудники УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарии обнаружили и изъяли документы, подтверждающие незаконную предпринимательскую деятельность. Суд наложил арест на здание, где располагается технологическая линия для производства тарного стекла, и вспомогательное оборудование.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное предпринимательство». Мера принуждения, избранная для него, — обязательство о явке.

Читайте также: Подпольное производство акцизных марок обнаружено в Кабардино-Балкарии

Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии за последнее время выявлено несколько нелегальных водочных производств. Очевидно, тару для левого алкоголя выпускали на таких же левых заводах. В ход также шли поддельные акцизные марки. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе силовики накрыли крупный цех по производству поддельных акцизных марок, оборудованный в частном домовладении. Было изъято 380 тыс. поддельных марок, которые использовались для маркировки игристых вин и водочной продукции.