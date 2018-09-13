Экипаж сирийского лайнера запросил помощи при подлете к Москве

Москва, , 11:21 — REGNUM Сигнал бедствия поступил в службы аэропорта «Внуково» от экипажа летевшего из Дамаска сирийского лайнера. Об этом 13 сентября сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 12 сентября. Во время полета командир воздушного судна почувствовал себя плохо.

Сознание летчика стало спутанным, управлять лайнером он не мог. Второй пилот взял управление на себя и сообщил, что сможет посадить лайнер. В результате самолет сел в аэропорту назначения, выделять запасной аэродром ему не стали.

Пострадавших среди пассажиров нет. Командир экипажа госпитализирован с инфарктом миокарда в одну из московских клиник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября на борту самолета, летевшего из испанской Сарагосы в Санкт-Петербург, стало плохо пожилому пассажиру. Лайнер экстренно сел в Вильнюсе, однако спасти мужчину не удалось — медики лишь констатировали смерть.

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