Во Владимирской области грузовик столкнулся с поездом: есть жертвы

д. Бельково, Владимирская область, , 11:07 — REGNUM Во Владимирской области на станции Бельково поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Как сообщили 13 сентября в пресс-службе Московской железной дороги, ДТП произошло из-за того, что грузовик выехал на пути на регулируемом переезде. Водитель грузовика погиб.

ДТП произошло примерно в 22:50 12 сентября. В результате была повреждена опора контактной сети, на участке было приостановлено движение по двум путям. Локомотивная бригада грузового поезда не пострадала.

«Железнодорожники убрали упавшую после ДТП на переезде опору контактной сети, восстановили ее, проверили инфраструктуру и, убедившись в безопасности, возобновили движение поездов по всем путям», — сообщила пресс-служба.