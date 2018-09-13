В Башкирии предполагаемый наркоторговец ранил полицейского при задержании

Дюртюли, Башкирия, , 11:01 — REGNUM По факту нападения на сотрудника полиции в Башкирии возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Днем 12 сентября в одном из гаражных комплексов города Дюртюли проводилось задержание подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. При этом задержанный нанес множественные колото-резаные удары оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков районного отдела МВД в разные части тела.

Сотруднику полиции была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение, будет избрана мера пресечения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября в Москве на станции метро Медведково мужчина ударил сотрудника полиции. Удар был нанесен рукой. При этом мужчина вел себя неадекватно.

Инцидент произошел ночью.