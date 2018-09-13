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«Последнее дело»: сенатор пристыдил Трампа за критику мэра Сан-Хуана

Происшествия

Ураган «Мария», обрушившийся в сентябре 2017 года на Пуэрто-Рико, стал причиной гибели почти 3000 человек

Вашингтон, 13 сентября 2018, 11:01 — REGNUM  Во время подготовки США к урагану не время нападать на мэра столицы Пуэрто-Рико, пишет в своем твиттере сенатор Берни Сандерс, комментируя слова Дональда Трампа о «тотальной некоментентности» главы Сан-Хуана.

«Пока страна готовится к массивному урагану, последнее, что Трамп должен делать, это нападать на мэра Сан-Хуана, Кармен Юлин Круз, которая боролась за жителей Пуэрто-Рико», — пишет Сандерс, указывая, что в это время сам Трамп «играл в гольф со своими друзьями-миллиардерами».

Напомним, 12 сентября 2018 года Трамп сообщил, что приближающийся к берегам США ураган «Флоренс» власти готовы отразить, однако подчеркнул, что с ураганом не стоит «играть в игры» — потому что это, возможно, самый большой ураган в истории страны.

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