Под Тулой столкнулись четыре грузовика: два человека погибли

Тула, , 10:33 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения четырех грузовых автомобилей в Тульской области. Авария произошла 13 сентября, по данным регионального МЧС, сообщение об аварии поступило в 03:38.

По информации ГИБДД, авария произошла на 164-м километре федеральной трассы М-2 «Крым». Столкнулись автомобили Mercedes, Hino, «Соболь» и Газель. В результате аварии двое водителей погибли, еще один пострадавший госпитализирован с ранениями.

По предварительной версии, возможной причиной аварии стало то, что водитель оного из грузовиков уснул за рулем. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.