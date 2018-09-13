Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Под Тулой столкнулись четыре грузовика: два человека погибли

Происшествия

По предварительной версии, водитель одного из автомобилей уснул за рулем

Тула, 13 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  Два человека погибли в результате столкновения четырех грузовых автомобилей в Тульской области. Авария произошла 13 сентября, по данным регионального МЧС, сообщение об аварии поступило в 03:38.

По информации ГИБДД, авария произошла на 164-м километре федеральной трассы М-2 «Крым». Столкнулись автомобили Mercedes, Hino, «Соболь» и Газель. В результате аварии двое водителей погибли, еще один пострадавший госпитализирован с ранениями.

По предварительной версии, возможной причиной аварии стало то, что водитель оного из грузовиков уснул за рулем. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

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Дорожно-транспортные происшествия
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