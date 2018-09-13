ВСУ наращивают интенсивность обстрелов: в ДНР пострадал мирный житель

Донецк, , 10:21 — REGNUM Украина 25 раз обстреляла Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 12 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ применяли БМП, гранатометы, стрелковое оружие и минометы калибра 120 мм и 82 мм. В общей сложности украинские каратели выпустили 271 единицу боеприпасов по 15 населенным пунктам республики. В ходе обстрела был ранен в ногу мирный житель 1958 года рождения, а также повреждено одно здание.

Напомним, несмотря на перемирие, украинские боевики ежедневно обстреливают ДНР, постоянно увеличивая интенсивность обстрелов. Так, 10 сентября ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, а 12 сентября — уже 25 раз.