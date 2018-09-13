Экс-глава Центральной управы Тюмени настаивает на невиновности

Тюмень, , 10:13 — REGNUM В Тюмени в Центральном районном суде началось судебное разбирательство по делу бывшего руководителя управы Центрального округа города. Он обвиняется во взятке, препятствии предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, экс-глава управы, по версии следствия, весной 2016 года обеспечил по знакомству руководителю одной из фирм Тюмени победу в трёх открытых конкурсах по благоустройству дворовых территорий на ул. Газовиков, ул. Дружбы и пер. Кольский в Центральном округе города. За победу в тендере руководство фирмы якобы в несколько приемов передало экс-главе управы взятку в размере 190 тыс. рублей.

Кроме того, руководитель управы в 2016 году «помог» ещё одной фирме в выигрыше тендера на поставку и установку на домах 110 адресных указателей. Следствие полагает, что начальная цена контракта была завышена и составила более 4,3 млн рублей. В итоге «нужная» фирма предложила наименьшую общую цену контракта в 1,4 млн рублей, а фактические затраты составили 1,19 млн рублей. Причём 10 указателей не были установлены.

Обвиняемый вину не признаёт. Мало того, не понимает сути предъявленных к нему законодательных претензий, сообщил местным СМИ его адвокат. Представитель обвиняемого заявляет о давлении со стороны следствия и сотрудников УФСБ на его подзащитного.

Ранее сам экс-глава управы Центрального округа Тюмени в интервью «Новому дню» заявил, что не делал ничего противозаконного и выполнял лишь указания замглавы администрации Тюмени. В ходе следствия даже требовал очной ставки с действующим чиновником. Дескать, будучи главой управы в случае истории с уличными указателями, на стоимость не влиял, техническое задание не готовил и даже его не проверял — это работа службы заказа. Что касается трёх тендеров на благоустройство, то обвиняемый в нечестном конкурсе экс-глава управы сообщил об оговоре себя в ходе жёсткого допроса в УФСБ.

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