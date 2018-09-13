Четверг, 13 Сентября 2018 года
12:00:15 МСК

Шесть человек погибли в ходе стрельбы в Калифорнии

Происшествия

Трагедия произошла в среду, 12 сентября, в городе Бейкерсфилд

Шесть человек погибли в ходе стрельбы в Калифорнии
Стрельба из пистолета

Вашингтон, 13 сентября 2018, 09:56 — REGNUM  Мужчина застрелил пять человек в офисе транспортной компании в американском штате Калифорния. Об этом сообщает CBS со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в среду, 12 сентября, в городе Бейкерсфилд.

По предварительным данным, злоумышленник вместе со своей женой пришел в офис одной из компаний города, где у него возник конфликт с другим посетителем. Мужчина достал пистолет и открыл стрельбу по людям. От рук нападавшего в офисе погибли три человека (жена и двое мужчин).

Затем злоумышленник отправился к жилому дому и застрелил еще двух человек, после чего покончил с собой.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.

Читайте также: Мужчина напал на полицейского на станции метро «Медведково» в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить