Самодельный снаряд нашли на территории аэропорта в Токио

Токио, 13 сентября 2018, 09:37 — REGNUM Самодельный снаряд, начиненный взрывоопасными веществами, выявлен на территории аэропорта Нарита в Токио. Об этом сообщает в четверг, 13 сентября, телеканал NHK со ссылкой на свои источники.
Взрывоопасную находку, представляющую собой кусок металлической трубы, обнаружили сотрудники воздушной гавани.
Саперы, прибывшие на место ЧП, обезвредили неразорвавшийся снаряд. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.
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