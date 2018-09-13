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Самодельный снаряд нашли на территории аэропорта в Токио

Происшествия

Саперы, прибывшие на место ЧП, обезвредили неразорвавшийся снаряд

Токио, 13 сентября 2018, 09:37 — REGNUM  Самодельный снаряд, начиненный взрывоопасными веществами, выявлен на территории аэропорта Нарита в Токио. Об этом сообщает в четверг, 13 сентября, телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

Взрывоопасную находку, представляющую собой кусок металлической трубы, обнаружили сотрудники воздушной гавани.

Саперы, прибывшие на место ЧП, обезвредили неразорвавшийся снаряд. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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