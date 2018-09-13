Напавшему на людей в Париже выходцу из Афганистана предъявили обвинение

Париж, , 09:35 — REGNUM Суд в Париже предъявил обвинения 30-летнему выходцу из Афганистана, напавшему с холодным оружием на людей в столице Франции, сообщает AFP.

По данным издания, мужчине предъявлено обвинение в попытке совершения убийства нескольких человек. Спустя двое суток содержания под стражей злоумышленник переведен на положение временно задержанного.

Напомним, инцидент произошёл вечером 9 сентября в 19-м округе Парижа. Злоумышленник ранил нескольких прохожих возле здания кинотеатра, после чего скрылся. Позднее в другом месте мужчина нанёс ранения двум туристам из Великобритании. В результате нападения ранения получили семь человек.

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