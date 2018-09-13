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На Украине задержали двух рядовых ВСУ, торговавших наркотиками

Происшествия

У преступников также был помощник

Киев, 13 сентября 2018, 09:35 — REGNUM  Двух украинских военнослужащих срочной службы задержала служба безопасности Украины (СБУ) за распространение наркотиков, сообщает 13 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, рядовые закупали оптом в Киеве наркотики и продавали их. Также с наркоторговцами работал их помощник. Во время обыска спецслужбы обнаружили у наркодилеров более 500 г наркотиков, разобранный пистолет Макарова, патроны и запалы для ручных гранат.

Напомним, ранее в Киеве была ликвидирована группа мошенников, занимающихся «магическими ритуалами». За каждый «ритуал» преступники просили от $40 до 60 тыс., пугая недовольных «кармической расправой». Всем мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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