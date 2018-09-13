На Украине задержали двух рядовых ВСУ, торговавших наркотиками

Киев, , 09:35 — REGNUM Двух украинских военнослужащих срочной службы задержала служба безопасности Украины (СБУ) за распространение наркотиков, сообщает 13 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, рядовые закупали оптом в Киеве наркотики и продавали их. Также с наркоторговцами работал их помощник. Во время обыска спецслужбы обнаружили у наркодилеров более 500 г наркотиков, разобранный пистолет Макарова, патроны и запалы для ручных гранат.

Напомним, ранее в Киеве была ликвидирована группа мошенников, занимающихся «магическими ритуалами». За каждый «ритуал» преступники просили от $40 до 60 тыс., пугая недовольных «кармической расправой». Всем мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.