Правозащитники вступились за мусульманку, отбывающую срок за наркоторговлю

Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Женщина-мусульманка, отбывающая тюремное наказание в американском штате Канзас, столкнулась с дискриминацией, сообщает 13 сентября Anadolu.

Тюремные надзиратели, по сведениям адвокатов женщины, не раз угрожали ей дисциплинарными взысканиями, если она не снимет платок.

«Мусульманские адвокаты убеждены, что право на свободу вероисповедания необходимо соблюдать даже для заключенных в тюрьму людей», — отметил глава адвокатского агентства Скот Симпсон.

Напомним, женщина, подвергшаяся дискриминации в тюрьме штата Канзас, отбывает срок за продажу наркотиков. Недавно ей было отказано в досрочном освобождении.

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