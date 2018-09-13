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В Бурятии вандал потушил Вечный огонь, облив его неизвестной жидкостью

Происшествия

Действия злоумышленника зафиксировала камера наружного наблюдения

Улан-Удэ, 13 сентября 2018, 09:17 — REGNUM  В микрорайоне имени Горького в Улан-Удэ не горит Вечный огонь. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, мемориал умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны облил жидкостью неизвестный молодой человек.

Действия злоумышленника зафиксировала камера наружного наблюдения. На место выезжали сотрудники администрации города.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, сегодня, 13 сентября, огонь по-прежнему не горит. Подано заявление в правоохранительные органы, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, сообщения об актах вандализма в отношении Вечного огня периодически поступают из разных городов и регионов России. Например, в августе 2018 года полиция в Петербурге задержала пьяного гражданина, который бросал венки в Вечный огонь на Марсовом поле.

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Также этим летом в свердловском городе Серове неизвестные сожгли гвоздики и расшатали плиты мемориала «Вечный огонь» в свердловском городе Серове.

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Преступления против памяти о Великой Отечественной войне
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