В Югре подросток ради православного браслета пошёл на кражу

Югорск, Югра, , 09:14 — REGNUM В Югре 16-летний подросток обокрал соседку ради приобретения православного браслета. А хотел лишь попросить корма для рыб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ХМАО.

Искушению подвергся набожный юноша из города Югорска. Ученик старших классов зашёл к 46-летней соседке за кормом для аквариумных рыб. Когда подросток оказался в комнате один, он залез в шкатулку и взял оттуда золотые украшения общей стоимостью в 10 тыс. рублей.

Когда женщина не обнаружила золота на месте, обратилась в полицию. Юный сосед сразу же признался в краже. Украшения он сбыл через приятеля за три тысячи рублей. На вырученные деньги приобрёл продукты питания и православный браслет.

Однако в инспекции по делам несовершеннолетних школьника знают, как привлекавшегося ранее за кражу и вымогательство. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).