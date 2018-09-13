Главу минздрава Камчатки и её вероятных соучастников суд оставил на свободе

Петропавловск-Камчатский, , 09:33 — REGNUM Министра здравоохранения Камчатского края Татьяну Лемешко, учредителя крупной строительной компании «Мастер» Вагифа Мурсалова и его адвоката, бывшего зампрокурора города Вилючинска Мирослава Федюка, подозреваемых в растрате (хищении) 22 млн бюджетных рублей, задержанных сотрудниками ФСБ и препровожденных в СИЗО сутками ранее, суд оставил на свободе. С подозреваемых не взяли даже подписку о невыезде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всех троих подозреваемых решено оставить на свободе до суда.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году министр здравоохранения Татьяна Лемешко, крупный бизнесмен-строитель Вагиф Мурсалов и его адвокат Мирослав Федюк вступили в преступный сговор, результатом которого стало хищение 22 млн бюджетных рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие подозревает министра здравоохранения Камчатки и её возможных соучастников в том, что помещения для поликлиники в Петропавловске-Камчатском, которые Сбербанк изначально продавал региону за 11 млн рублей, бюджет Камчатского края купил за 47 млн рублей — в результате организованных действий преступной группы. Ущерб, причиненный бюджету Камчатского края, по версии следствия, составляет 22 млн рублей. Расследование продолжается.