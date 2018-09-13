Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области

Магадан, Магаданская область, , 09:03 — REGNUM Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в селе Ямск Магаданской области, сообщает 13 сентября «Интерфакс» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу региона.

Сообщается, что инцидент произошел в 11:45 по местному времени (03:45 мск). На борту вертолета находились три человека, у всех диагностированы ушибы и ссадины, серьезных повреждений нет.

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, вертолет принадлежит к военной авиации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Алтае. В этот момент на борту воздушного судна, который совершал экскурсионный полет, находились 13 пассажиров и три члена экипажа.

Читайте также: На Алтае проводят проверку после аварийной посадки вертолета Ми-8