Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области

Магадан, Магаданская область, 13 сентября 2018, 09:03 — REGNUM Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в селе Ямск Магаданской области, сообщает 13 сентября «Интерфакс» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу региона.
Сообщается, что инцидент произошел в 11:45 по местному времени (03:45 мск). На борту вертолета находились три человека, у всех диагностированы ушибы и ссадины, серьезных повреждений нет.
По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, вертолет принадлежит к военной авиации.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Алтае. В этот момент на борту воздушного судна, который совершал экскурсионный полет, находились 13 пассажиров и три члена экипажа.
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