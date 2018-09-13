На Сахалине задержан владелец рухнувшего на людей цеха

Поронайск , Сахалинская область, , 08:45 — REGNUM На Сахалине сорудники правоохранительных органов задержали владельца цеха бумажного завода, при обрушении которого погибли трое рабочих. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Сахалинской области.

«Предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Поронайске на Сахалине на заброшенном бумажном заводе произошло ЧП. В результате обрушения стены здания погибли трое граждан Киргизии, еще пятеро получили телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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