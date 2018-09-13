Ураган «Флоренс» ослаб до второй категории

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до второй категории из пяти. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре урагана понизилась до 48,6 метров в секунду.

Отмечается, что на данный момент «Флоренс» продолжает приближаться к побережью США.

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Напомним, 12 сентября президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что власти США в полной мере готовы отразить натиск стихии.

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