Хабаровск, , 08:20 — REGNUM Громкое дело о разгроме клубничной фермы под Хабаровском направлено в суд. Перед судом предстанут экс-представитель хабаровского губернатора по Комсомольску-на-Амуре Константин Белинский и его супруга Елена Белинская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Константин и Елена Белинские обвиняются в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба молодому фермеру Ирине Коровиной.

«В результате преступных действий указанных граждан повреждено более 5 тысяч саженцев земляники садовой, чем причинен значительный материальный ущерб фермеру на общую сумму более 790 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

После инцидента с разгромом клубничной фермы в ситуацию вмешался полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он лично пообщался с пострадавшей девушкой-фермером, а также крайне резко высказался о поведении представителя губернатора Белинского:

«Я не считаю это рядовым случаем. Дело не в стоимости клубники. Дело в том, что совершил это человек, являвшийся представителем власти. И не важно, в какой должности он работал. Как представитель власти он продемонстрировал совершенно хамское, просто недопустимое отношение к людям. Поэтому, мне кажется, этот случай заслуживает особого внимания. Такие поступки надо просто давить в зародыше. Потому, что чиновники, которые считают, что могут позволить себе такую расправу над фермерским хозяйством, это враги, я по-другому не скажу», — прокомментировал ситуацию полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2016 года в Хабаровском крае разразился громкий скандал, фигурантами которого стали представитель губернатора края по Комсомольску-на-Амуре Константин Белинский, его супруга Елена и молодой фермер Ирина Коровина — владелица клубничной фермы. Коровина арендовала участок земли у фирмы, учредителем которой является супруга Белинского. Всего чета Белинских владеет 4000 гектаров земли под Хабаровском, на земле ничего не делается, она простаивает. Исключение составил небольшой участок, около гектара, арендованный Ириной Коровиной. Его, по словам Ирины, и предъявляли проверяющим в качестве доказательства того, что сельхозземли используются по назначению. Но когда ферма Ирины начала приносить первые доходы, Белинский потребовал 2 млн рублей. Хотя в договоре аренды была указана сумма в 1 тысячу рублей. Таких денег у девушки не было, и она отказалась платить. Белинские принялись третировать фермера, а 16 июня 2018 года разгромили ферму — сначала по клубничным грядкам на внедорожнике проехалась Елена Белинская, а затем и представитель губернатора.

Ирина Коровина написала заявление в правоохранительные органы.

В день, когда Константин Белинский учинил разгром фермы, на официальном сайте правительства Хабаровского края он значился как уполномоченный представитель губернатора по Комсомольскому-на-Амуре. Однако позже пресс-служба регионального правительства сообщила, что Белинский якобы уволился 15 июня — за день до происшествия.