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Пилотов рейса Новосибирск — Камчатка наказали за стремление к комфорту

Происшествия

Экипаж самолёта почти час не выходил на связь с диспетчером

Новосибирск, 13 сентября 2018, 08:08 — REGNUM  Пилоты рейса Новосибирск — Петропавловск-Камчатский нарушили требования безопасности полетов, сообщили ИА REGNUM в транспортной прокуратуре, которая проводила проверку после авиационного инцидента 4 июня.

«Установлено, что воздушное судно «Боинг 737−800» во время полёта почти час находилось без устойчивой двусторонней радиосвязи с органами управления воздушным движением, что создавало угрозу безопасности полётов», — уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как выяснилось, пилоты для своего личного комфорта во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в салоне сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимальной. Несмотря на инцидент, посадка в аэропорту назначения прошла благополучно, пассажиры не пострадали, воздушное судно повреждений не получило.

Генеральному директор уавиаавиакомпании было внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности полётов — члены экипажа привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Авиапроисшествия
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