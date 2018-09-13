Красноярский край: режим ЧС снят, но леса продолжают гореть

Красноярск, , 07:53 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили три лесных пожара на общей площади 23 га — в Кежемском и Богучанском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в краевом минлесхозе. С огнём боролись 39 человек, применялось две единицы техники.

На сегодняшний день в Эвенкийском районе края действуют шесть лесных пожаров на площади 43,78 тыс. га. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз, уточнили в министерстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в крае было зарегистрировано восемь возгораний в лесах на общей площади 43,68 тыс. га. В сентябре в лесах региона отменили режим ЧС и особый противопожарный режим.

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