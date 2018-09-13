В Прикамье мужчина держал свою молодую супругу на цепи

Кудымкар, Пермский край, , 07:31 — REGNUM В Пермском крае местный житель осуждён за истязания своей жены и угрозы убийством. Кроме того, мужчине инкриминировали незаконное лишение свободы супруги, он держал женщину на цепи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным полиции, житель Кудымкарского района регулярно истязал свою супругу, которая младше его на 10 лет. В ходе ссор пермяк бил женщину палкой, кастрюлей и угрожал ножом, поднося лезвие к шее. Зафиксированы факты незаконного лишения свободы. Мужчина около получаса держал жену на морозе, вылив ей на голову ведро воды и удерживая на цепи. После этого, он завёл женщину в дом и вновь привязал на какое-то время на цепь. Свои истязания пермяк совершал, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Суд вынес истязателю наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать приговор, который уже вступил в законную силу, мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.