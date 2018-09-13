Второй месяц в бегах: в Зауралье ищут заключённого

Курган, , 06:33 — REGNUM В Зауралье второй месяц ищут беглого заключённого. За сведения о его местонахождении объявлено вознаграждение в 20 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

Напомним, 7 августа 2018 года из колонии №6, расположенной в селе Иковка Кетовского района Курганской области, сбежал мужчина 1992 года рождения, осуждённый за ограбление магазина на четыре года. По информации УФСИН, беглец склонен к кражам, грабежам и алкоголизму.

Уже находясь в бегах, заключённый напал на таксиста, и, угрожая отвёрткой, забрал наличные деньги. Водитель не пострадал. Оперативники вышли на след беглеца, когда тот прятался в Мишкинском районе Курганской области. Но вновь упустили.

Приметы сбежавшего: рост 172 см., коренастый, тип лица европейский, имеет навыки самообороны и рукопашного боя, с татуировкой в виде кельтского узора на плече.

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