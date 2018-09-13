Вахтовику, чудом выжившему в авиакатастрофе, заплатят 300 тыс. рублей

Тюмень, , 06:32 — REGNUM Выживший в авиакатастрофе вахтовик отсудил у авиакомпании «Скол» 300 тыс 300 рублей. Ленинский районный суд города Тюмени частично удовлетворил иск чудом выжившего мужчины. Отмечается, что ранее авиаперевозчик не пытался каким-либо образом загладить причиненный вред, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Из материалов дела следует, что в октябре 2016 года на вертолете МИ-8, принадлежавшему авиакомпании «Скол», мужчина с другими пассажирами-вахтовиками возвращался из командировки с Сузунского месторождения по маршруту Сузун — Уренгой. В 19:57 по местному времени в 45 км северо-восточнее поселка Старый Уренгой Ямало-Ненецкого АО вертолёт упал и разбился. Из 22 человек, находящихся на борту вертолёта, погибли 19. Как показало расследование, к авиакатастрофе, помимо метеоусловий, привели ошибки экипажа.

Истец сообщил, что он провёл без помощи шесть часов после авиакатастрофы в открытом пространстве, температура воздуха была минус 10 градусов Цельсия. Пострадавший полтора месяца находился на лечении. Из-за травм был ограничен в движении: ему помогали родственники. Сейчас он страдает сильными головными болями, длящимися до трех часов подряд. Ему приходится жить на препаратах от мигрени, по этой причине он не может работать и водить машину.

Решение Ленинского районного суда Тюмени может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции Тюменского областного суда.

Напомним, ранее Курганский областной суд отклонил апелляцию авиакомпании «Скол» об уплате страховки вдове разбившегося в вертолёте Ми-8 в октябре 2016 года вахтовика из Зауралья. Женщина отсудила за погибшего мужа 2,4 млн рублей.

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