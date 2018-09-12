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В метро Петербурга девушка прошла сквозь многослойное стекло

Происшествия

В метрополитене недоумевают, как это ей удалось

В метро Петербурга девушка прошла сквозь многослойное стекло
Вячеслав Седых © ИА Красная Весна
Метро

Санкт-Петербург, 12 сентября 2018, 23:53 — REGNUM  Невнимательная девушка при входе в метро врезалась в стеклянную перегородку вестибюля станции «Адмиралтейская» в центре Петербурга. Многослойное ударопрочное антивандальное стекло разлетелось на осколки, легко поранив девушку.

Как сообщает Piter. tv, разбившимся стеклом девушке рассекло лоб и поцарапало ногу, однако она чудом не получила более серьезных травм. Дежурившая на станции сотрудница полиции проводила ее в служебное помещение, откуда пострадавшую забрали медики.

Как отмечает «Петербургский дневник», в метрополитене после этого случая уже решили установить на стеклянных элементах входных конструкций специальные метки, предназначенные для слабовидящих, которые должны привлечь внимание пассажиров, отвлекающихся на свои гаджеты.

«Непонятно, как у нее это получилось, ведь на «Адмиралтейской» установлен триплекс. После этого происшествия мы проверили подобные места на других станциях», — заявили в подземке.

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ЧП в метрополитене
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