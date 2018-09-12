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Возле Мертвого моря горит крупный заповедник

Происшествия

Огнем уничтожено 50 гектаров уникальной растительности. Предполагаемые поджигатели задержаны полицией

Тель-Авив, 12 сентября 2018, 23:45 — REGNUM  11 сентября в крупном заповеднике Эйн Цуким, расположенном недалеко от Мертвого моря, начался крупный пожар. Огонь был ликвидирован прибывшими на место происшествия отрядами пожарных, а также военнослужащими Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, огнем было уничтожено более 50 гектаров уникальной растительности.

Полиция заявляет, что пожар стал результатом поджога. Трое предполагаемых поджигателей задержаны полицией для выяснения обстоятельств. Известно, что двое подозреваемых проживают в Восточном Иерусалиме. Сейчас полиция добивается от суда разрешения на продление срока задержания подозреваемых.

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Зарубежная хроника
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