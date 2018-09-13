Четверг, 13 Сентября 2018 года
03:21:23 МСК

В Лондоне скончалась жена бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа

Происшествия

Жена бывшего премьер-министра Пакистана, Наваза Шарифа, отбывающего срок за участие в коррупционном скандале, скончалась в Лондоне

Лондон, 13 сентября 2018, 01:43 — REGNUM  11 сентября, в одной из больниц Лондона скончалась жена бывшего премьер-министра Пакистана, Наваз Шарифа, который на данный момент находится в тюрьме за участие в коррупционных сделках. Кулсом Наваз, которая успела трижды побывать «первой леди» Пакистана умерла через год после того, как узнала о том, что у неё обнаружили рак.

Индийская газета «Таймс оф Индиа» сообщает, что состояние Кулсом Наваз ухудшилось прошлой ночью, рядом с ней находился ее сын, который подтвердил ее смерть. Члены семьи Кулсом Наваз, находящиеся в тюрьме в городе Равалпинди были оповещены о ее смерти и приняли решение о возвращении ее тела в Пакистан.

Премьер-министр Пакистана Имран Кхан выразил свои соболезнования семье Наваз и заявил, что постарается сделать все возможное для возвращения Кулсом Наваз на родину.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить