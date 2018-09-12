Задержанное в ЮАР российское судно Lada покинуло Порт-Элизабет

Кейптаун, , 22:28 — REGNUM Задержанное в Южно-Африканской Республике в конце августа российское судно Lada покинуло порт Нгкуна в городе Порт-Элизабет. Об этом сообщили 12 сентября в посольстве России в ЮАР, передаёт РИА Новости.

Как уточнили в диппредставительстве, требуемые южноафриканской стороной процедуры были выполнены, судно получило разрешение на транзит и покинуло порт ещё в субботу, 8 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, о задержании судна «Трансфлота», направлявшегося из мадагаскарского порта Тулеар в нигерийский Лагос, стало известно 23 августа. По заявлению портовых властей, на судне был обнаружен «опасный груз» — промышленная взрывчатка, при этом у экипажа не было необходимых документов на неё.

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